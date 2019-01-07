慘！去年362家日企請不到員工 被迫宣告破產...

2019-01-07 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本勞動人力短缺，已對該國企業造成嚴重影響，根據研究業者東京商工研究數據，截至2018年11月，日本國內共有362家企業因缺乏人力宣告破產，與2017年同期相比增長超過20%，這是2013年該研究開始後最高紀錄。

根據《日本經濟新聞》報導，去年11月日本有362家企業因人力短缺而破產，此數字高於2015全年水準，2015年日本有340件這類破產案。東京商工研究1名主管表示，因人力短缺而破產的企業增加，如果2019年日本破產企業總數續增加，他不會感到意外。

數據指出，362家企業中，有53家企業因缺乏足夠員工處理必要工作，因而被迫關門，數量增加66%；24家公司無法負擔為現有員工加薪的成本，數量大增71%；另外有261家企業因老闆生病或找不到接班人而倒閉，增加13%。

日本勞工正傾向於提供更好工作條件的行業，例如更高的工資、更輕的工作量，目前日本缺工問題最嚴重的行業以服務業最為嚴重，包括餐飲業、養老院和老人長照服務等，其他包括貨運公司也受缺工衝擊。

《日經》日前報導，安倍政府打算進一步開放外籍低階人力，去年底日本政府通過立法，首次歡迎來自外國的藍領工人，並建立永久居住的途徑，這些工人將獲得簽證，可以在14個選定產業工作長達5年。

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