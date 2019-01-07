外國記者參訪新疆「再教育營」 當地學生竟稱「自願參加」

2019-01-07 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府上週邀請一些外國記者前往新疆的一個「再教育營」參訪，向他們展示營內的情況，營內的學生都聲稱，他們都是自願前來參加，新疆官員還表示，再教育營的人數會逐漸減少。

《美國之音》6日報導，新疆政府上週邀請包含路透記者在內的一小批外國記者，前往新疆維吾爾自治區的喀什、和田、墨玉，參訪這三個地區的再教育營。在記者被允許參觀的一堂課上，在座的學生見到記者和官員進入教室時，一些學生臉上掛上尷尬的笑容，另一些則繼續低頭看書。

在其他記者看到的課堂中，許多學生載歌載舞；官員的陪同下，一些學生同意和記者簡短說話，所有被採訪的學生都聲稱，他們是從地方官員口中聽到再教育營的消息後，自願前來參加的。這些記者皆無法證實他們所言是否為真，但這些學生都說不知道記者會來訪。

報導稱，記者參訪再教育營的整個過程，都有中國官員陪同。新疆維吾爾自治區人民政府主席雪克來提·扎克爾表示，外界指控有100萬維吾爾人和少數民族被拘留在再教育營的說法「純屬謠言」，許多新疆政府官員表示，這些營地在去極端化方面非常有效，但以後營地裡的人數會逐漸減少。

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