學校性教育有用嗎？近6成日本年輕人說「有用」

2019-01-07 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕校園性教育對於學生是否有所影響？日本近期針對17至19歲的年輕人進行性教育調查，約有近6成受訪者認為學校的性教育有用，約有近9成受訪者表示「有必要避孕」

根據日本《日經中文網》報導，非營利組織「日本財團」（Nippon Foundation）從2018年10月以日本全國800名17至19歲男女為對象，以「性」為主題進行調查，並透過網路實施。結果顯示，認為學校性教育「有作用」的受訪者為59.1％，認為「沒有用」的受訪者為40.9％，約25％的受訪者有過性經驗，約75％的受訪者對性病抱有不安。

調查中以多選形式提問有關性知識的來源，回答「網站」者有高達55.8％，佔最多數；其次則是「朋友」，約有50.2％；「社交網站」則佔到31.4％。對於對學校性教育的期望，有女性受訪者提出「希望更加説明避孕的重要性」，也有男性提出「針對性病的危險性應更加積極地説明」；關於教導性知識方式，也有女性受訪者反應「感到經常搪塞了事」等意見，不滿性教育缺乏具體性內容。

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