沙烏地新措施 法院發簡訊通知婦女被離婚

2019-01-07 05:00

〔中央社〕根據沙烏地阿拉伯今天生效的新規定，為了讓婦女得知丈夫對婚姻關係做出的決定，沙烏地法院現在會在她們的「前夫」決定離婚時，發送簡訊通知她們。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，沙烏地男性沒有通知妻子就暗自結束婚姻的情況似乎相當猖獗，司法部才會實施這項措施加以遏止。

沙烏地國營「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）及其他當地媒體引述沙烏地司法部聲明指出：「婦女…將藉由簡訊接獲婚姻狀態改變的通知。」

「王國的婦女將可上司法部網站審閱終止婚約相關文件。」

沙烏地社會對婦女的若干限制堪稱全球最嚴厲。實際上的統治者王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）先前已對這個保守王國推動所謂自由化運動，改革內容包含開放婦女開車。

但當局近數月來加大力道掃蕩異議分子，並對女性社運人士展開一波逮捕行動，使這些作為相形失色。

沙烏地的男性監護制度也遭外界批評。這項制度讓男性有權恣意為女性親屬做決定。

18歲沙烏地少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）今天在泰國曼谷機場被攔下。她表示，若被遣返，將會遭到殺害。

原本打算向澳洲尋求庇護的奎農在推特發文，強調家人讓她蒙受身體和精神虐待。她說：「我家人很嚴厲，只為剪我頭髮，就把我鎖在房間裡6個月。」

奎農說，她的男性監護人報案說，她「未經他的允許」旅行。奎農強調，自己非常肯定，回去的話一定會遭到監禁。

泰國移民局局長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，奎農今天從科威特飛到泰國後，因無回程機票，也沒有帶錢，遭拒絕入境。

蘇拉切說：「她逃家避婚，擔心返沙烏地阿拉伯後會有麻煩。我們現在派官員照顧她。」他表示，泰國當局已聯繫沙烏地大使館「進行協調」。

沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月初在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遭到與穆罕默德．沙爾曼過從甚密的暗殺小組殘殺，事件導致穆罕默德．沙爾曼在國際社會名譽掃地。

沙烏地否認穆罕默德．沙爾曼對這起謀殺案知情，但土耳其和美國發現的跡證都指向他與本案似難脫干係。（編輯：陳彥鈞）

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