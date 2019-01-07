政府閣員1/4都是代理 川普：這樣更有彈性

2019-01-07 04:12

〔中央社〕美國總統川普政府閣員目前有1/4都是代理職務，川普今天表示，他並不急於尋找長久性的替代人選，因為這樣給予他「更大彈性」。

路透社報導，川普今天準備離開白宮前往馬里蘭州大衛營（Camp David）時，他告訴記者：「我並不著急。」

川普還說：「我喜歡代理閣員，這給予我更大彈性。你瞭解嗎？我喜歡代理閣員，所以我們有一些閣員是代理的。我們擁有一個很棒的內閣。」

川普政府的24個內閣層級職務，其中6個目前都是代理職務。

前國防部長馬提斯（Jim Mattis）因為跟川普政策意見不合而在上月遞出辭職信，之後川普指出，他不急於任命新的國防部長，還稱讚了代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）。

另外5名閣員分別為代理內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）、代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）、代理環保署長惠勒（Andrew Wheeler）、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）與駐聯合國代理大使柯恩（Jonathan Cohen）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/