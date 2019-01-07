美自敘利亞撤軍有前提 波頓：保護庫德族戰士

2019-01-07 00:46

〔中央社〕美國國家安全顧問波頓今天表示，保護庫德族戰士是華府自敘利亞撤軍的前提。土耳其總統的發言人卡林今天則對所謂安卡拉跨境出兵敘利亞是以庫德族人為目標的說法加以駁斥。

美國總統川普下令從敘利亞撤軍，波頓（John Bolton）出訪以色列，以消除華府這個盟友的疑慮。他還將走訪土耳其，商討美國撤軍進程。

波頓在耶路撒冷告訴記者，美軍撤離敘利亞東北部並沒有時間表，但堅稱這不是沒有條件的承諾。波頓表示，條件包括打垮在敘利亞的伊斯蘭國（IS）殘餘勢力，並且保護曾跟美軍併肩作戰的庫德族民兵。

他說：「至少，我們不認為土耳其人應該採取沒有先跟美國全面協調並得到同意的軍事行動，這樣才不會危及我們的部隊，而且這樣他們才可以符合總統所提，不會危及曾與美國併肩作戰敘利亞反對勢力的要求。」

卡林（Ibrahim Kalin）對此回應指出：「所謂土耳其鎖定庫德族人，這是不理性說法。土耳其以庫德工人黨（PKK）恐怖集團為目標。」

他說：「所謂恐怖組織代表庫德族人的說法，這首先就對我們庫德族兄弟姐妹們大不敬。土耳其對抗庫德工人黨及其敘利亞延伸部分的目的之一，就在於保護庫德族人免於這個恐怖團體的迫害和壓迫。」

繼代號「幼發拉底河之盾行動」（Operation Euphrates Shield）和「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）兩項成功軍事行動後，土耳其高層過去數月以來持續暗示可能出兵敘利亞境內幼發拉底河（Euphrates）東岸，以掃蕩當地的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

土耳其認為YPG是PKK分支；PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。（編輯：陳彥鈞）

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