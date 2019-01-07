英國興起脫歐文學 小說反映社會緊張現象

2019-01-07 00:38

〔中央社〕英國脫離歐洲聯盟的決定暴露了社會潛藏的斷層，小說家文思泉湧，推出越來越多以脫歐為素材的作品，由反映國家現狀的創作到未來派的諷刺文學。

法新社報導，脫歐的影響力已透過著名作家如艾莉史密斯（Ali Smith）、喬納森科（Jonathan Coe）和其他剛出道的作家帶入書中，促使作家檢視經常被忽略的部分國家與社會主題。

這種小說體裁被金融時報（Financial Times）形容為「脫歐文學」（Brex-lit），涵蓋植基親歐派不安心理的反烏托邦觀點，以及探討社會明顯分歧的反思小說。

一家小型獨立出版社的創辦人希思克（Daniel Hiscocks）告訴法新社：「我察覺到在過去幾年，越來越多（看法）傾向相當黑暗的反烏托邦題材，或是相對年輕的懷舊題材。」

從公務員轉行成為作家的波德（Douglas Board）表示，脫歐迫使他撰寫「有關統治階級和被統治者間的無知與蔑視」。

他說：「我認為這是個機會，能讓小說真正在和新聞媒體截然不同的波段發聲。」

一些作家表示，他們想用敘述故事的方式來凸顯2016年脫歐公投所揭露的分歧。

作家卡特萊特（Anthony Cartwright）受歐洲出版社Peirene委託作出回應，創作短篇小說「切割」（The Cut，暫譯），描述一位高雅的紀錄片製作人和一名勞工短暫與坎坷的愛情故事。

故事背景設定在西密德蘭（West Midlands）一處勞工階層社區，兩人都在努力理解對方和他們各自的世界。

卡特萊特表示：「不管我們面對什麼分歧，我們至少得要設法了解另一方的人是何想法。我擔心的是，我們在這方面做得不夠好。小說所能做的是觀察情勢，並對國家情境有所反省。」

其他記錄這段動盪時期的作家則是覺得，得要靠寫作發洩怒氣。

席維斯特（James Silvester）的作品「血，白與藍」（Blood, White and Blue，暫譯）推出時，宣稱是第一本「後脫歐小說」。他表示：「脫歐給我帶來巨大影響，而這本書堪稱是對它的反響。」

席維斯特的妻子是斯洛伐克人，在英國的救護機構服務，她自2016年起面臨種族歧視辱罵激增的情況。他想要透過作品「鼓勵人民思考脫歐的現實...會對人民帶來什麼，它已經造成和會持續造成的痛楚」。

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