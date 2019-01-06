美國務卿稱慎防屠殺庫德族 土耳其回嗆：沒知識

2019-01-06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕目前正在中東訪問「阿拉伯版北約（Arab NATO）」8個國家的美國國務卿龐皮歐（Michael Pompeo），日前在接受美國電視訪問時稱美國「最重要的是確保土耳其不會屠殺庫德族」，此番言論引起了土耳其的不滿；土耳其外交部在1月4日時發聲明反擊，譴責這番「屠殺庫德族」言論，批評龐皮歐「沒知識到令人憂心」。

綜合外媒報導，日前龐皮歐接受《福斯新聞（NewsMax）》專訪時表示，「美方的首要目標是確保土耳其不會『屠殺』庫德族，並確保敘利亞境內的少數民族能獲得保護」；而這番「『屠殺』庫德族」的言論，也引起土耳其當局的不滿。

土耳其外交部在1月4日發聲明譴責，指稱龐皮歐將土國認定是恐怖份子的「敘利亞人民保衛軍（YPG）」與庫德族人相提並論，「即便不是故意的，也顯示其知識的匱乏程度令人擔憂」；土國外交部強調，土國還收容了成千上萬的從敘利亞逃難而來的庫德族難民，他們都指稱「YPG濫徵庫德族人，讓他們無法返回家鄉」，而土國未來仍會持續與這些危害敘利亞統一與領土完整的恐怖組織進行對抗。

不過當時龐皮歐也指出，不只是庫德族，其他像是保護敘利亞的少數民族以及少數宗教的信徒，都是美國的任務之一；他強調「美國仍有許多需要與土耳其合作的項目」，也拒絕提出具體的「美軍撤離時間表」

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