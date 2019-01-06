拍掌摑女嬰影片上傳網路 狠心強國母：逼她爸回家

2019-01-06 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省衡陽市1名22歲年輕媽媽，為了刺激時常不在家的丈夫趕快回來，竟掌摑自己才2個月大的女兒、掩住其口鼻讓她難以呼吸，還把過程拍下上傳網路，被其他網友發現後檢舉、撻伐這位狠心媽媽。

綜合媒體報導，魏姓年輕媽媽5日凌晨因丈夫不在身邊，感到孤單，錄下自己動手賞女兒巴掌、摀住她口鼻的畫面後發到微信，影片中女嬰不斷哭鬧掙扎，令人看了非常心疼。

有網友看不下去私訊魏女，她才坦承自己的老公好賭常離家，拍攝這段影片是希望藉此逼丈夫趕快回家；網友勸這名媽媽好好處理婚姻問題，她也回以氣話，表示想打死自己的小孩然後自殺。

影片被網友們大量轉發後，引起衡陽市警局注意，魏女主動在5日下午自首，依法魏女將被拘留5天，警方也安排了心理諮商師對魏女進行心理輔導，女嬰則轉由其奶奶照顧。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/