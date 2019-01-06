正妹被海關搜出「粉紅棒狀物」 害羞嬌喊：為甚麼要這樣

2019-01-06 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名正妹日前在機場接受安檢時，竟被海關搜出「粉紅棒狀物」，讓她當場害羞到趕緊躲到旁邊去，一旁的友人和海關則是笑到不能自已。

臉書粉專「旅遊達人」在本月3日分享出一段影片，影片可以看到一名有著修長美腿好身材的正妹正在接受美國運輸安全管理局（TSA）海關搜檢，原來她在過安檢口時被發現包包有異狀，因此被攔下來檢查，起初正妹還不知道自己哪裡違規的等著海關人員搜索，但接上來搜出來的東西直讓正妹大呼崩潰。

海關人員馬上在正妹的行李先是搜出一罐潤滑液，正妹表情開始察覺到不對勁的看向友人，之後海關又找出一根粉紅色的「姐夫」，在一旁錄影的友人馬上爆出笑聲，搜查的海關人員也忍不住笑意，正妹馬上就明白這是朋友惡作劇放進去的，但還是害羞的趕緊逃到一旁，嬌喊「我的天啊，為甚麼你要這樣！」

其實TSA和美國聯邦航空管理局（FAA）並沒有特別限制旅客攜帶「姐夫」和潤滑液，但是如果安檢發現行李內有物體超過7吋（約18公分），就要攔下來檢查是否為違禁品。

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