中國鎖定維族知識份子 滅除族群認同

2019-01-06 22:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府近年大肆迫害新疆維吾爾族穆斯林，設立專用於文化、思想改造的「再教育營」，拘禁上百萬名普通百姓，卻美其名為「職業訓練中心」。紐約時報五日指出，這些被關押的維族人中，不乏謹慎地傳播及延續維族宗教信仰、歷史文化的高知識份子，中共對他們出手，旨在消除維族人的族群認同，使他們從此喪失維護傳統的能力。

北京長年對新疆維族的分離主義，以及伊斯蘭教極端主義份子高度警惕，因此在當地設下嚴格的審查機制。身為記者兼雜誌編輯的馬穆特（Qurban Mamat），二十六年來在處處「政治紅線」的環境中，逐漸爬升至官方出版的「新疆文化」期刊主編之位，並在二○一一年退休。他的兒子形容，父親很明白何為「紅線」，一直如履薄冰地傳播維族文化。

然而，去年開始，中共「紅線」的範圍愈來愈廣，馬穆特等逾百名維族學術、藝術、媒體領域的知識份子，成為中共鎮壓、教化的目標。這些維族文化、歷史信仰、藝術的捍衛者，包括詩人、記者、學者、科學家、工程師等，原先在極權統治下的狹窄空間，努力保存族群集體記憶，如今卻淪為階下囚，凸顯當局亟欲「毀滅維族身分」，使其世俗化、融入中國主流文化，並效忠於中共的企圖。

在鎮壓開始前，這些菁英階級是貧農為主的一千一百萬名維族人，與中國漢族之間的橋樑，努力嘗試改變遭受歧視，且宗教活動廣受限制的維族人的命運。丹麥哥本哈根大學博士後學者史汀伯格（Rune Steenberg）指出，他們替維族人保持宗教和文化習俗，而不致向極端主義靠攏找出溫和路線，「是維族得以維繫自身主體性，並融入現代中國社會和經濟的橋樑」，遭到壓迫實屬「悲劇」。

現居美國維吉尼亞州的維族詩人哈穆特（Tahir Hamut），去年以來與其他流亡維族人士合作，從新聞報導等訊息中，彙整出遭中共拘禁的維族知識份子，目前已知有一五九人，以及其他少數民族的五人。他表示，這些人是新疆維族中聲望最卓著者，長期勤奮向學以傳播知識，是全體維族人的表率，他們被捕是對維族全體的攻擊。

紐時指出，中共將這套其數十年來最劇烈的「社會工程」，美化成「為貧窮人民提供職訓、提升就業機會」，但在大批知識份子被關押後，這個說法便不攻自破。一名居住於土耳其伊斯坦堡的維族教授直言，中共拔除對中國政府、教育和法律系統所知甚詳的人士，不僅是要摧毀維族人的族群認同，更是要剝奪維族人任何捍衛傳統的可能性。

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