中國「陰部美容會所」驚爆偷拍 4.42GB影音流竄上網

2019-01-06 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國「陰部美容會所」驚爆偷拍外洩事件，多名中國女子躺在診療床上腿部大開、露出陰部敷保養品的照片在網路上流竄，總檔案共有4.42GB，在中國論壇上供人下載。

1張照片被分享至臉書上，當中能見3名躺在床上的中國女子正在滑手機，她們均裸露下半身並張開腿部，露出敷上白色的不明物體、顏色明顯較黑的陰部，同時有3台小型電風扇對著她們下體吹，有網友提問「我孤陋寡聞，請問五毛這是貴國的什麼服務業？」

經查證，網路上流竄的照片是在中國偷拍而來，有中國網友先前將6個檔案夾、共4.42GB的影音上傳至偽裝成台灣網站的「2048核基地」論壇，並在內文寫明「國產高清美容會所，給陰道敷面膜改善陰道黑色素沉澱問題的妹子」，要回覆該帖貼文後才可下載所有檔案。

許多華文網友對此指出，「海鮮除腥味」、「因鮑魚使用過度，發臭和有病毒，所以要除臭除毒」、「曬鮑魚業務」、「空穴來風」、「黑鮑復白術」、「傳說中的『收陰肌』」、「我不是歧視或自我優越，是全世界沒有這麼吹乾的」、「吹毛求『刺』」。

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