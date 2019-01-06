給中共難看！中國貧農怒扔年節慰問物資：虛假！

2019-01-06 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年前，中共派地方官送物資給各地貧戶，原是美事一樁，日前卻流出兩段影片，農民把送「溫暖」官員趕出去、憤怒扔掉物資，引發中國網友們熱議。河南侯先生受訪時說，許多民眾開始意識到，許多扶貧款是由眼前送暖的地方官貪走的，所以才激烈抵制。

去年12月31日上傳的一段短片中，只見河南農婦使勁把幾名抱著棉被、提著油米的人推離自家院子，她吼著，「不要不要，你給拿走！趕緊出去，我不要那東西」！上傳影片的網友還註記，「這位大姐可能琢磨明白她的貧窮是誰導致的了！」

另一段上傳於今年1月1日的海南文昌影片中，一名阿伯用力的將送達的油、米扔到遠方，生氣地說「不要這東西，別做這種虛假工作，我是窮，但是又怎樣，就是不要你的」。

針對這兩段影像，中國網友們表示，「黨送的溫暖你都扔了，以後領導怎裝逼（逞威風）啊」、「被子散亂的舊貨，新被子有包裝袋的好不好！貪官汙吏睡二奶用過的被子，垃圾」、「先打劫你到家徒四壁，再丟塊糖果給你用以作秀」、「習近平的精準扶貧」、「苦難正是來自這個紅魔邪黨，賊共否定農民的土地權，卻假惺惺地扶貧送溫暖，騙子本質暴露無遺」、「習近平的精準扶貧。」

根據《大紀元》的採訪，河南侯先生表示，「每年扶貧，窮人卻越多，是因為農民稅負越來越重。」農民種地都在賠錢，「農村種地稅很重，農業生產也很落後，種玉米、種麥子辛辛苦苦一年才賺幾百塊錢。」

侯先生認為，百姓貧窮源自於中共制度，「中共搶走土地，壟斷一切資源，官員利用手中權力盤剝老百姓。如鄭州以前有很多公租房、經濟適用房都被官員拿走了，並把指標賣錢了，而以前能領到扶貧款的都是村幹部的家屬、親友。」再加上政府不作為、百姓沒選票，使得老人、窮人、殘人、孤兒難以翻身。

湖南蕭先生說，大躍進式的扶貧未能有脫貧作用，「壓在人民身上的三座大山：醫療、教育和養老沒有解決，窮人照樣窮，貧困戶照樣是貧困戶，貧困人口不滅反增。」在中國，只要有一個癌症病人就能把一個家庭拖向窮困。

蕭先生認為，隨著2019年的到來，人民越趨貧窮的狀況不會有太多改變，「我覺得，2018年是一個社會經濟法制的分水嶺，它是近十年最差的一年，也許將是今後十年最好的一年。」

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