取年號學問大 日本考慮六大要件

2019-01-06 20:53

〔中央社〕日本首相安倍晉三4日宣布，5月1日新天皇將即位，新年號（元號）於4月1日公布。日本政府提早公布年號這是首例，取年號有六大要件，學問相當大。

安倍4日在記者會上宣布新年號於4月1日公布，是一則大新聞，因為年號更改也攸關民生，如官方或民間的電腦系統需進行改年號標示的調整。先前有民調顯示，逾8成5的民眾希望政府提前公布新年號，方便準備。4月1日也是日本新的會計年度開始日。

日皇明仁是第125代，1989年1月8日即位，2016年8月表明想要生前退位。上一次日皇生前退位是1817年。2017年6月國會通過允許僅限一代天皇退位的特例法，2018年12月8日內閣會議決定，明仁2019年4月30日退位、皇太子德仁5月1日即位為新皇。

天皇即位取新的年號，稱為改元。根據日本1979年施行的元號法，只有在皇位繼承時才能改元。取年號有六大要件，包括符合國民心中理想的好詞、漢字兩字、易寫、易讀、未使用過、非通俗語。

年號是表示君主在位期間的紀年方式，歷史上最早的年號是漢武帝（公元前141年至前87年在位）使用的「建元」（前140年至前135年）。受中國影響，朝鮮半島的新羅於6世紀、日本於7世紀中葉、越南於10世紀開始用年號紀年。

日本最早的年號是645年的「大化」，現今的「平成」是第247個年號。這些年號都出自中國經典，排行前10大是尚書、周易、後漢書、昭明文選、漢書、晉書、舊唐書、詩經、史記、藝文類聚。

其中使用的漢字次數依多寡排序是永（29次）、天與元（27次）、治（21次）、應（20次）、正長文和這四字（各19次）、安（17次）。

以前曾因天災、疫病等發生而改年號。如德川幕府末期的孝明天皇（1846年至1867年在位）時曾於17年間改了6次年號。平安時代（794-1185）曾因哈雷彗星接近憂心會引起天災地變而改年號。此外，年號也曾取4個字的詞，例如749年取「天平感寶」。

自明仁2016年8月表明想生前退位以來，多家媒體報導「平成」年號制訂的過程。

1988年9月19日昭和天皇（裕仁）吐血後歷經一晚，20日清晨首相竹下登（1924-2000）詢問內閣內政審議室長的場順三的意見。的場表示，已在研擬年號。

最後階段是由東洋史、中國文學、中國哲學專家各一名，各提一方案，是「平成」、「修文」、「正化」這3個。提出「平成」的是東洋史學者、東京大學名譽教授山本達郎（1910-2001），取自史記五帝本紀的「內平外成」及尚書大禹謨的「地平天成」。

在公布新年號的記者會前，內閣官房長官小淵惠三請書法家、總理府職員河東純一用毛筆寫出「平成」兩字，小淵帶著墨水未乾的這張紙裱好框，在記者會上公布。

由歷史與元號研究會編撰的「日本的元號」一書記載，1989年1月7日上午6時33分，第124代昭和天皇逝世。上午10時起舉行新天皇即位儀式，皇太子明仁即位為天皇。下午1時起，在首相官邸（行政中心）開會討論新年號，從三個方案中選出「平成」。

下午1時20分，小淵到國會聽取作為國民代表的參眾議院議長的意見。下午2時10分召開臨時內閣會議，決定新年號是平成，下午2時35分向民眾公布。1989年1月8日凌晨零時，前後64年的昭和時代結束，平成時代開始。

日本人習慣用年號來表達，知名的歷史事件如大化革新、應仁之亂、明治維新等都用年號標示，媒體報導也習慣用年號表達。

外籍人士在日本生活，辦理證件等，在填寫文件時也會面臨生日或搬遷日是昭和幾年或平成幾年的情況。昭和元年是1925年、平成元年1989年。昭和的日語發音Showa、平成是Heisei，年號的英文代號分別是S、H。今年是平成31年，可寫成H31。

一種說法是，當初從「平成」、「修文」、「正化」當中要選一個新年號時，修文和正化的日語發音英文字母開頭與昭和一樣都是S，因此被排除。

最近報章雜誌常看到「平成最後」一詞。1月2日民眾到皇宮賀歲，媒體報導這是「平成最後」賀歲。百貨公司等新年大拍賣也說「平成最後」大拍賣。

元號法沒規定年號必須取自中國經典。日本財團會長（竹世）川陽平認為，日本人擅長創新詞，尤其是明治維新後翻譯歐美出版品，創出許多新詞，像是文化、法律、民族、宗教、經濟、時間、空間等詞，因此新年號不必取自中國經典。

有些日本媒體報導個別民眾想取的新年號，結果出現了「真和」、「和相」、「開明」、「圓友」、「明清」、「協安」等詞，彷彿是對新時代許下的願望。

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