美國撤軍急轉彎？ 白宮軍事顧問：土國答應不打庫德族才撤

2019-01-06 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在2018年末拋出「美軍撤離敘利亞」的決議，衝擊敘利亞各勢力的平衡，不僅惹出「美國拋棄盟友庫德族」的爭議，事後引發的連鎖反應也讓各方勢力紛紛蠢動，其中動作最大的土耳其已經蓄勢待發，準備美軍一從敘利亞北部撤離，便馬上揮師攻擊「眼中釘」敘北庫德族；不過美國國家安全顧問約翰·波頓（John Robert Bolton）在今天（1月6日）表示，「除非土國答應不會攻擊庫德族，否則美軍不會撤離。」

綜合外媒報導，打自美軍撤離敘北的消息一出，頓失依靠的庫德族勢力便趕尋求其他的外援，其中包括俄羅斯、敘利亞阿薩德政府等勢力，日前也傳出利害關係達成一致的阿薩德政府與庫德族已經重回談判桌，就是要盡快達成共識，避免土國乘勢入侵。

而為了減緩撤軍所引起的衝擊，日前美國也派遣白宮國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）前往以色列與土耳其進行為期4天的國是訪問，他在6日抵達以色列，與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）針對美軍撤離等議題進行會談；波頓在會前表示，除非土國保證不會攻擊庫德族，否則美軍不會馬上撤離。

他指出，川普的立場就是「土耳其不能殺死庫德族，而且若是土耳其沒有就此達成協議，美軍就不會進行撤退」；波頓表示，他將在抵達土耳其時，親口向土耳其當局表達川普的立場，他還強調「美軍撤離沒有時間表」。

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