獨立61年史上首位！ 馬來西亞國王宣布辭職

馬來西亞最高元首蘇丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）今日宣布辭職退位，即日請生效。（法新社）

2019-01-06 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞「最高元首」蘇丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）今日宣布辭職退位，即日起生效。這是馬國獨立61年來，史上首位在任元首請辭。

綜合外媒報導，馬來西亞最高元首的宮邸、國家皇宮王室事務協調官旺阿末達蘭發表文告指出，蘇丹穆罕默德五世今日傍晚辭職，「國家皇宮在此宣布，蘇丹穆罕默德五世根據聯邦憲法第32（3）條文，在2019年1月6日，正式卸下國家元首職務」。

馬來西亞採君主立憲制，馬來西亞13個州屬中有9個擁有君主，採世襲統治，統治者會議由這9位世襲統治者中選出一位資歷最高的擔任國家元首，就任最高元首的5年內，不得兼任原州屬的統治者職務以及任何上市公司的董事，但屬於虛位元首。

旺阿末達蘭指出，馬國最高元首任期5年，但可隨時通過親自簽署的信函辭職，信函需交到馬來統治者理事會。他表示，旺阿末達蘭已將退位決定通報馬來統治者理事會，並已離開國家皇宮返回吉蘭丹。

49歲的蘇丹穆罕默德五世2010年繼位為吉蘭丹蘇丹，2016年被選為馬國第15任最高元首，同年底宣誓就任並於隔年4月舉辦登基儀式。

蘇丹穆罕默德五世去年11月以健康為由突然告假，在治療期間，有媒體報導稱他與25歲的俄羅斯辣模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）結婚，官方至今仍未證實此項消息，也未否認。

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