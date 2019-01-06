美國全球地緣政治實力仍是最強 英智庫： 中國第3

2019-01-06 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國智庫公布全球實力排行榜的研究結果，報告指出，雖然不時傳出美國實力正在衰退的說法，然而就地緣關係及政治實力來說，美國仍是全球唯一的超級大國。

根據《美國之音》報導，英國智庫「亨利傑克遜學會」（Henry Jackson Society）4日公布最新全球地緣政治實力報告，針對20國集團（G20）國家和奈及利亞等21個國家，以國家決心、國家結構、國家工具和國家基礎等四大領域指標進行評估。

報告結果指出，一個超級大國應具備國家基礎、巨大的國家結構及難以抵擋的國家工具，並持續在全球各地散播、擴張自己的影響力，報告認為美國有全面的地緣政治實力，遙遙領先其他國家，位居全球第一，英國和中國則分別位居第2及第3名。

不過，該報告提及，中國有和美國差不多規模的國家基礎，實力也日益增進，美國想保持霸主地位，務必要努力經營自己的國家結構，尤其要有決心進行政府改革。

另外，躋身第3名的中國對英國造成威脅，未來有潛力超越。不過，中國真的想「超英趕美」仍有一段路要走，無論缺乏文化優勢還是自由有效的政府等，上述問題都是中國未來可能要面對的。

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