蔡英文不接受「一國兩制」 中國官媒嗆：一定懲戒

2019-01-06 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記、中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會重新定義九二共識，強調「一國兩制台灣」方案，總統蔡英文以強硬態度回應我國不接受「一國兩制」的立場，對此，中國官媒社評痛批蔡英文只是為了延長個人的政治生命，並表示「大陸一定會予以懲戒，台灣民眾也應奮起聲討」。

今日（6日）登於中國官媒《環球時報》官網的〈社評：狠踩九二共識，蔡英文投靠深綠自保〉中，認為蔡英文近日不斷表態拒絕一國兩制就像「癲狂」了一樣，與初上任的模樣判若兩人。

該篇社評聲稱，一國兩制方案是向台灣釋出善意，「和平統一是大陸長期、公開的願景，而一旦走向統一，有一個探索『兩制』的台灣方案意味著給予了台灣方面最大的自主空間。」

《環球時報》社評還點名蔡英文昨（5）日又召集數十家國際媒體開記者會，攻擊「一國兩制」，呼籲各政黨莫再提九二共識，並頻繁在臉書發文，還上傳藏文版、掛有藏獨雪山獅子旗的「台灣共識」圖，根本是轉向投靠深綠台獨，「以延續個人政治生命」。

「國際社會都支持一個中國原則，大陸不斷發展，各種惠台政策順利實施，兩岸經濟一體化的趨勢在延續，這一切都在指向兩岸最終的和平統一和伊國兩制。」文章強調，怎麼看都沒有台獨的生存空間。

《環球時報》呼籲，台灣民眾「拒絕跟著他們走（蔡英文和民進黨）」，並強調，「大陸一定會予以懲戒，台灣民眾也應奮起聲討。」

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