日本柏青哥大亨涉詐欺 菲律賓法院發逮捕令

2019-01-06 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓司法部建議以3項詐欺罪名起訴日本柏青哥大亨岡田和生（Kazuo Okada）1個月後，當局今（6）日宣布，法官下令逮捕岡田和生。

《路透》報導，岡田和生被控在擔任馬尼拉賭場運營商老虎渡假娛樂公司（Tiger Resort）CEO期間，藉由誤差和詐欺獲得315萬美元（約新台幣9700萬元）的薪資和顧問費。該公司先前表示，這筆款項並未獲得董事會授權。

儘管岡田和生稱當局對他的指控毫無根據，菲國帕拉奈克市（Paranaque City）地方法院的法官仍下令，要求菲國國家調查局（NBI）和菲國國家警察逮捕岡田和生。逮捕令在上週五發布，並於今日公布。

報導指出，3項指控的保釋金為34萬8000菲律賓披索（約新台幣20萬元）。

岡田和生原本是老虎渡假娛樂公司母公司、日本環球娛樂公司的董事長，去年被董事會指控擅自挪用2000萬美元（約新台幣6.1億元）後，遭踢下董座位置。岡田則否認有不當行為。

目前不清楚當法院發出逮捕令時，岡田和生是否身在菲律賓。他去年8月因涉及多項貪污罪嫌在香港被捕，但隨後交保獲釋。

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