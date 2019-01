急煞釀意外！泰國雙層巴士翻覆 已知6死50傷

2019-01-06 19:51

〔即時新聞/綜合報導〕泰國6日凌晨發生一起死亡車禍,一輛雙層巴士在高速公路上失控翻覆,已知至少6人死亡、50人受傷,其中年紀最小的死者僅是5個月大的嬰兒。

綜合媒體報導,這輛開往曼谷的雙層巴士6日凌晨3時20分時在巴吞他尼府(Pathum Thani)的空鑾縣(Khlong Luang)不幸翻車。

1名乘客描述,駕駛疑似為了避免追撞前方車輛而急踩剎車,當時天雨路滑,車子翻覆在路邊的草叢,現場一片狼藉;目前已知6人身亡、逾50人輕重傷,6名死者包括1名僅5個月大的女嬰。目前不清楚車上是否有外國觀光客,肇事原因與責任也仍待警方調查。

At least six passengers killed, including a child, when their tour bus crashed in the early hours of this morning just north of #Bangkok pic.twitter.com/5ptHCAhP99