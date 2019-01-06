疑想不開跳進1600度煉鐵熔爐 當場熔化慘死

2019-01-06 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其日前發生一起可怕的自殺事件，一名在當地煉鐵廠工作7年工人疑似想不開，竟然縱身躍進溫度高達攝氏1600度的超高溫煉鐵爐，當場慘死。

根據外媒報導，該起意外發生在土耳其北部的薩姆松省（Samsun ili）一處鋼鐵廠。上月23日，34歲煉鐵工人阿德姆（Adem A.）當天上工沒多久，突然跳進溫度高達攝氏1600度的煉鐵爐中，立刻熔化慘死。事發後廠方也嚇得趕緊停止作業，但因為爐內溫度太高，整整過了兩天溫度才冷卻，並將阿德姆殘存的遺骨撈出來。

經過警方調查，育有2子的阿德姆本身在這間煉鐵廠工作已經長達7年之久，但他在4年前就曾有多次嘗試自殺的紀錄，至於確切輕生原因，警方仍在努力釐清中。

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