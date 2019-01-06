沙國終結「秘密離婚」 法庭判准離婚須短訊通知女方

2019-01-06 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯今（6）日起實施新規，以進一步提高女性權力。在女性無法自主婚事的沙國，司法部門的新措施規定，男方向法庭申請離婚後，法庭若裁定准許，必須以短訊通知女方，避免女方在不知情的情況下「被離婚」。

《BBC》報導，從週日起，沙國法院被要求必須短訊通知婦女以確認她們獲知離婚裁決。當地女律師表示，這項新制將終結所謂的「秘密離婚」，即男性在不告知妻子的情況下，單方面結束婚姻關係。

新措施將確保沙國婦女充分了解自己的婚姻狀況，以保障要求男方支付贍養費等權利。沙國律師加姆迪（Nisreen al-Ghamdi）向《彭博》表示，「新措施將保障離婚女性（獲得贍養費）的權利，並確保離婚前發出的任何授權書不被濫用」。

另一位律師欣迪（Samia al-Hindi）告訴當地紙媒《Okaz》，許多在不知情情況下「被離婚」的女性，已向法院提出上訴。

據悉，這項新制是沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）經濟和社會改革措施的一部分，去年當局取消了長達數十年的女性駕駛禁令。

儘管如此，沙國女性仍受到男性監護制度的約束，包括申請護照、出國旅行、結婚、開設銀行帳戶等，都必須經過丈夫、父親、兄弟或兒子的同意。

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