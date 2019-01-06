防疫超嚴！帶肉入澳洲最高罰920萬 網友嘆：台灣罰太輕

2019-01-06 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕為防中國非洲豬瘟疫情滲入台灣，行政院農委會動植物防疫檢疫局規定，旅客若從「近3年內」曾爆發非洲豬瘟疫情的國家或地區攜帶豬肉產品入境，未主動申報經查獲者，首犯將罰20萬元，最高可罰至100萬。然而，有網友指出這實在「罰太輕」，因為和澳洲相比，旅客若自去年11月7日後攜帶肉製品入境澳洲，最高則可罰42萬澳元（約新台幣920萬）以上罰款及10年有期徒刑，台灣若真要防堵「應該也要比照辦理」。

中國非洲豬瘟爆發後，澳洲農業和水資源部為避免國內也爆發大規模疫情，自去年11月7日起即宣布，任何入境人士不得將任何種類的動物肉製品帶入澳洲，包括新鮮、乾燥、冷凍、熟製、燻製、醃製或經防腐處理的肉製品。若未申報又經查獲者，最高可依據《2015生物安全法》開罰42萬澳元以上罰款及10年有期徒刑。

據了解，澳洲對食品入境管控相當嚴格，去年11月7日以前僅有45個國家的肉製品是經澳洲農業和水資源部認證可攜帶入境，其中亞洲地區更只有新加坡、日本和印尼3國，並不包含中國。

對此許多網友認為台灣就是「罰太輕了才沒人怕」，紛紛表示「台灣應該要比照辦理」、「台灣就犯罪天堂」、「台灣可以學習一下啊，只要有澳洲一半的處罰就好了」、「台灣那些被開罰的，到底有多少人繳錢也不知道」、「請台灣加油，求再度修法」、「拜託台灣跟進好嗎？」。

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