關機16天！築牆談判仍無共識 美政府停擺陷史上第3長

2019-01-06 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕美墨圍牆爭議導致部分美國聯邦政府部會持續關閉，美國白宮和國會民主黨5日各派代表再次協商，但依舊無任何共識，意味著美國聯邦政府停擺將進入第三週。

綜合美國媒體報導，為了早日讓政府恢復運作，5日由副總統彭斯、美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）所組成白宮代表團與民主黨談判代表再度進行談判，依舊未果，彭斯辦公室表示，沒有達成任何協議，但是民主黨同意6日再次進行協商。

川普在推特上持續發文為自己的美墨長城政策背書，他強調「經過了這麼多年，必須永久解決南方邊境問題」，民主黨可以在很短的時間內政府再次恢復運作，「除了毒販、人蛇集團等犯罪集團外，每個人都想要真正的邊境安全」。

據統計，約有45萬名聯邦雇員無薪工作，38萬名員工被迫休假，川普放話：「我不在乎大多數沒有拿到工資的工人都是民主黨人，我只想停止政府停擺，只要我們就邊境安全問題看法達成一致，我已經在白宮準備好了，民主黨呢？」

目前美國聯邦政府停擺進入第16天，成為第3長的關機時間，聯邦政府史上最長停擺發生在柯林頓政府時期，當時政府關閉21天，有白宮官員私下透露，朝野達成協議可能還需1週，恐出現聯邦政府有史以來最長關機時間。

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