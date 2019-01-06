射嫦娥登月「午休」停機 網友諷中國：帶豆腐渣上月球

2019-01-06 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國12月8日發射月球探測器「嫦娥四號」，由長征三號乙運載火箭搭載前往月球，本月3日登陸月球背面的「南極艾托肯盆地」，中國4日發布消息稱，該探月器即將視情況「午休」至10號再開機，被網友諷「帶豆腐渣上月球」。

中國國家航天局（CNSA）指出，嫦娥四號登陸後釋出「玉兔二號」巡視器，在4日下午5點時，嫦娥四號配備的天線、中子及輻射劑量探測儀均開始運作，巡視器也成功完成數據傳送，其餘如雷達、相機功能均正常運行。

中國國家航天局（CNSA）指出，月球白天高溫可逾100度，因此嫦娥四號與玉兔二號將「擇機進入『午休』模式」，目前預估會讓它們「午休」到本月10號，再將他們重新從休眠模式喚醒，目前玉兔二號已從月背傳回遠離嫦娥四號的照片，可見在月表上留下軌跡。

中國網友得知消息後均感到相當不解，認為中國政府將豆腐渣帶上月球製造垃圾，更有網友留言「強國面子工程」、「說不定ps工作尚未完成呢」、「最好笑是故意選在背面登陸-，反正失敗也不會被人瞧見，有本事正面登陸讓大家看看」、「這明明就是在地球上擺拍的」。

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