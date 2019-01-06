網購250隻蟋蟀當寵物飼料 他一開包裹...全跳出家中亂竄

2019-01-06 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》記者英格拉姆（Christopher Ingraham‏）養了1隻蜥蜴名為「Holly」，日前為了節省到寵物店的時間，在網路上訂購了1箱飼料，250隻蟋蟀，卻沒想到包裹一打開一隻隻生跳跳的蟋蟀就在他家逃竄，他在推特上寫下他與250隻蟋蟀的決鬥過程，更將故事寫成新聞報導。

英格拉姆表示，去年耶誕節時跟1間昆蟲供應商網購了蟋蟀，以蜥蜴1天吃50隻來算，訂購250隻蜥蜴相當合理，但包裹因遇到暴風雪而延遲抵達，他擔心裏頭的蟋蟀會死亡，當他收到聯邦快遞拿來「Live Insects」字樣的包裹時，便趕緊將它打開，確認蟋蟀的生命力如何。

沒想到包裹中竟沒有用其他密封包裝將蟋蟀裝起來，打開包裹的一瞬間，蟋蟀們一股腦的往外衝，英格拉姆下意識把箱子蓋上貼回膠帶並且搬到浴室，讓家中3名小孩及3隻貓都無法碰到包裹，由於他還有稿件要趕便先暫不處理這些蟋蟀。

直到妻子對他怒吼：「為什麼整個廚房都是蟋蟀？」他到家中檢查才發現到處都是蟋蟀，地板、牆上、水槽、廁所無一倖免，英格拉姆不僅在推特上及新聞報導中寫下這則有趣的故事，他更在推特上寫道「作為一種保險，如果週末沒有看到我發任何文章，大概是我妻子在床上發現蟋蟀因此殺了我。」

網友看完整起故事回覆「笑了，太有趣」，有人擔心英格拉姆會因此被休掉，問道「你還是已婚嗎...？」；另有網友表示也遇過相同情形，剛開始以為蟋蟀都不動是死了，便把箱子打開沒想到蟋蟀們只是睡著，1年後還可以在家中發現當年逃出的蟋蟀。

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