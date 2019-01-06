查爾斯不得民心？ 46％英國人民更屬意威廉繼位

2019-01-06 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國一份民意調查顯示，有將近一半的人民希望女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）直接傳位給威廉王子（Prince William），王儲查爾斯王子（Prince Charles）等待了67年的王位可能岌岌可危。

綜合外媒報導，女王伊莉莎白二世目前92歲，繼位問題全球關注，據英國民調公司「BMG Research」調查結果顯示，46%的人民希望由威廉王子繼位，幾乎是查爾斯的2倍，更只有20%的人認為，倘若查爾斯繼位，他的妻子卡米拉（Camilla）應被授予女王頭銜。

《福斯新聞》報導，查爾斯是英國史上等待繼承王位最久的一位王儲，自1952年祖父喬治六世（George VI）逝世後，母親伊麗莎白二世即位，查爾斯從當年的3歲等到了70歲，報導指出，查爾斯不太可能會退出繼承王位。

查爾斯曾在《BBC》上表示，倘若坐上王位，不會插手政治，因為他知道國家只能有一個領袖，為英國皇室製作了近20年的節目製作人尼克（Nick Bullen）則說：「當你跟查爾斯聊天時，會發現他根本沒有想著王位問題，他只想著如何把『查爾斯王子』這個位置做到最好。」

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