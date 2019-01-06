分析習近平談話弦外之音 鄧小平前翻譯：10至15年完成統一

2019-01-06 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕曾任前中國領導人鄧小平翻譯、目前任職北京「全球化智庫」副主任的學者高志凱，日前接受德國《明鏡週刊》專訪討論習近平的外交政策，高志凱認為，北京當局有意在10到15年內應能完成統一。

習近平在「告台灣同胞書」40週年談話中提到，台灣與中國「必須統一」，高志凱指出，過去毛澤東曾說要「解放」台灣，鄧小平則提出「和平統一」，習近平談話顯示具體的統一進程已開始。至於該何時完成統一？高志凱表示，習沒有指出明確時間點，但他有提到「這是中華民族偉大復興的必然要求」，而習近平指的時間點是中國成為全球第一大經濟體之時，大約在10到15年內。

高志凱說，台灣人所要的是和平穩定以及高水準生活，維持現狀只會增加兩岸緊張，若兩岸能針對軍事、外交和貿易問題達成共識，雙方緊張關係就會緩解。針對為何中國現在積極推動法理上的統一，高志凱認為是美國大力干涉台灣事務，儘管美國未來會繼續出售軍武給台灣，把台灣當籌碼，但他不相信美國會為台灣「流血」。

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