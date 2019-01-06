日本圍棋天才少女 10歲仲邑堇成史上最年輕職業棋士

2019-01-06 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本棋院5日宣布，目前就讀小學4年級的仲邑堇將在4月1日成為職業棋士，還未滿10歲的她，打破了藤澤里菜女流本因坊11歲6個月的紀錄，成為史上最年輕的職業棋士。

綜合日本媒體報導，今年4月才滿10歲的仲邑堇成為日本棋院史上最年輕職業棋士，她出身於圍棋世家，父親是仲邑信也九段，母親仲邑幸也是圍棋指導員，仲邑菫3歲開始，就跟母親學圍棋，由於認為韓國圍棋風氣較好，定期去韓國棋院訓練，同時又需兼顧義務教育，全家不斷來往日韓，她還因此學會了韓語，成了父母的翻譯，還在韓國拿下一個小學生的冠軍。

仲邑堇的潛力也獲得許多職業棋士的肯定，韓鍾振九段大讚：「她的才能不在世界第一女棋士崔精之下，成長速度甚至還在崔精之上，這樣下去肯定能夠成為世界第一的女棋士。」

仲邑菫也與我國旅日圍棋職業棋士張栩名人下一盤指導棋，採用讓先規則，名人持黑倒貼五目半最終只贏半目，令張栩名人讚：「太讓我震撼了，以前就聽說過這個小女孩，但是比我想像中的要強很多，以前井山裕太還是小學生的時候，我就和他下過指導棋，仲邑菫比那時候的井山還要強。」

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