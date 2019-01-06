中國學者以「台灣民主轉型」 籲中共淡出歷史舞台

2019-01-06 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名社會學者鄭也夫近日在微博上寫下名為「政改難產之因」的文章，呼籲中共該淡出歷史舞台。他說：「一個被視為『書生』的人，有責任把合理的方向指出來，至於能不能化為歷史，那應當是政治家的事了。」此文雖未在中國出版，但網上文章在微博被大量轉發，引起關注。

綜合外媒報導，鄭也夫是北京大學社會學系退休教授，上個月發表名為「政改難產之因」的文章，內容分成四大主題，包括「政治體制改革為何不曾發生」、「黨與人民罕見的共同利益」、「勝算來自兩股力量的良性互動」、「言者無罪，智者有責」，他表示若知識分子都能勇於說出自己的看法，「中國不會是今日的樣子」。

文中他指出，中共建執政70年來帶給人民太多災難，更是幾乎喪失自我糾錯的能力，雖要中國結束長期一黨專政須經過漫長的過渡期，他表示，正是因為中國沒有政治體制改革，「改革開放」並未達到世人的期待，演變至今日才會有倒退之虞。

他認為，如今唯有和平地淡出歷史舞台，才符合人民根本利益，以和平地、避免暴力的、會造成社會最少動盪的方式淡出，對人民及政黨才是最好的選擇。

他更以台灣結束一黨專政為例表示，若不是經民主派多年努力，讓蔣經國面對巨大的壓力和多元的局面，他是斷不可能做出民主改革的選擇。

文末他寫道「今天還沒走到將一切責任都推給政治家的時候，因今天的書生還沒有盡責，若他們都忠實於自己的良知，都勇於講出自己的看法，中國不會是今天的樣子」，呼籲中國人民勇於表達自己的看法，不少中國網友也在網路轉貼不含敏感內容的部分，表示這篇文章相當中肯。

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