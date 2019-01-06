習近平在2019年如履薄冰 CNN：內憂外患不斷

2019-01-06 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕習近平在去年3月連任中國國家主席，並且靠著修憲廢除任期限制，讓他成為自毛澤東以來最強大的中國領導人。然而，習近平在2019年身陷內憂外患的風暴，今年是他處理這些問題的最重要一年。

據《CNN》報導，習近平目前面臨著各式各樣國內的敏感事件和挑戰，因為2019是六四天安門事件30週年、殘酷鎮壓法輪功20週年、達賴喇嘛被迫流亡60週年，這些潛伏的問題都可能讓習近平頭痛不已。

在內憂之外，中國還和美國進行了貿易戰，川普在2018年針對數千億美元的中國商品提高關稅，雖然目前停戰到3月1日，但中國在這段期間必須對美國放軟，因為貿易戰使得中國過去幾十年來前所未有的經濟增長出現疲態，各地的基礎建設和投資都放慢了腳步，中國經濟已經步履蹣跚了。

就算習近平能夠處理貿易危機，川普政府和北京政府又開闢了新的戰線，包括南海爭奪和中國商業間諜等等，使得經濟問題延伸到了政治和軍事問題。習近平在2019年對這些事件的處理，將決定他在歷任中國共產黨領導人中的位置。

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