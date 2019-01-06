威力僅次核武！中國官媒：中國已完成「炸彈之母」

2019-01-06 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國營媒體《環球時報》指出，中國已經開發出威力僅次於核武的最強炸彈「炸彈之母」（Mother Of All Bombs、MOAB）並已進行爆炸實驗，威力能夠輕易摧毀地面所有加固目標，且體型比美國的炸彈之母更小，可以由轟炸機載運。

據《環球時報》報導，中國國營軍事公司「中國兵器工業集團（Norinco）」於官方網站放出新的宣傳影片，一架H-6K轟炸機將MOAB投在平原上，隨即爆發出巨大爆炸與黑煙。報導指出，一顆MOAB就有數噸重，轟炸機一次只能攜帶一顆，也是中國除了核武以外最強大的炸彈。而對於爆炸實驗進行的時間、地點與規模，報導則隻字未提。

對於MOAB，北京軍事分析人士魏東旭指出，「炸彈之母」大約有5到6公尺長，巨大的爆炸可以輕易摧毀地面加固目標，如建築物、堡壘和防禦設施，還可以用來清除直升機部隊降落區域。

報導指出，美國於2017年4月13日曾在阿富汗東部投下「炸彈之母」，轟炸藏身地道的恐怖份子伊斯蘭國（IS）成員，殲滅至少94人。而魏東旭指出，中國的炸彈比美國的更小更輕，可以部署在轟-6K轟炸機上，但美國「炸彈之母」則必須由運輸機運載，體積更為巨大。魏東旭強調，轟炸機可以飛得比運輸機更快。中國的炸彈設計者在製造適合轟-6K的炸彈時，一定是考慮到這一點。

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