黑幫電影街頭上演 7殺手2輛BMW飛車追擊1賓士砍殺4人

2019-01-06 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕黑幫電影中的飛車追殺情節，真實在香港上演，昨天下午7名蒙面殺手，用GPS定位追蹤仇家，分乘兩輛車追了大半個香港之後，在車流眾多的黃大仙太子道東，包抄逼停仇家車子，殺手下車一陣亂砍，前後約3分鐘後離去，被逼停車上4人重傷，送醫急救。

此事讓香港警方十分震怒，昨晚就動員千警大掃黑，掃蕩黑幫活躍的娛樂場所及夜店，誓要揪出兇徒及挫黑幫氣燄。

綜合媒體報導，大街上逼攔車殺人事件，發生在昨天下午約3點多，一輛載有4名男子的賓士房車，沿太子道東快線東行，一直到彩虹邨附近，遭到一輛BMW車子高速追撞，賓士車失控180度迴轉，隨後另輛BMW車子再衝到，形成2輛BMW包抄1輛賓士車的對峙態勢。

接著，兩輛BMW車上跳出7名蒙面人，載鴨舌帽、口罩和手套，分持七孔開山刀、鐵棒和鐵錘，借力路旁的花槽，跳上賓士車，大砸賓士車，車子前後玻璃都被砸爛，還持砍向車內，車上4人都受傷，隨後，7蒙面殺手駕車逃離現場，前後約3分鐘，。

經警方調查，這起大白天街道砍人事件，很可能是香港黑幫「新X安」內訌，近期，該幫派已有數起互砍事件。

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