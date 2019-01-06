美駐古巴外交官遭高頻攻擊致聽損 原來兇手是...

2019-01-06 09:07

學者指元凶是印度短尾蟋蟀

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國駐古巴的多名外交官在2016年9月反映聽到持續、高頻率的噪音，並引發頭痛、噁心、暈眩等症狀，檢查後發現有腦震盪或其他腦損傷跡象，一直被傳為聲波武器攻擊，導致兩國交惡。然而，美國和英國兩名學者4日首度證實，在研究美國外交官自行錄製之噪音音檔後，發現這種噪音來自求偶中的「印度短尾蟋蟀」（Indies short-tailed cricket）。

疑為求偶時發出的鳴叫聲

美國加州大學柏克萊分校的整合生物學學者史塔布（Alexander Stubbs），初次聽到噪音音檔後，憶起在加勒比海地區田野調查時知曉的某種昆蟲，隨後與英國林肯大學生命科學學者蒙特亞萊格雷（Fernando Montealegre-Z）聯手，發覺這種噪音脈衝率、最強頻率等聲波模式，與雄性昆蟲在求偶時發出的鳴叫聲極為相似。

為找出可匹配的昆蟲，兩人逐一分析可取得的田野調查音檔，包括佛羅里達大學線上資料庫中有關北美洲昆蟲的紀錄，發現「印度短尾蟋蟀」的叫聲最為接近，只不過這種蟋蟀的叫聲頻率高、速度快，美國外交官錄下的噪音卻無規律性，此種差異可能是因為昆蟲聲音是在野外錄製，而外交官是在室內錄下噪音音檔。因此，史塔布改在室內播放野外音檔，當鳴叫聲從牆壁反彈，果然出現類似的不規則脈衝。

叫聲超大 卡車司機路過也聽到

兩人在分析報告中指出，印度短尾蟋蟀的鳴叫聲，在「持續時間、脈衝重複率、功率譜、脈衝頻率穩定性，以及個別脈衝的震動」等細節上，都與外交官錄製之噪音互相貼合。加拿大麥基爾大學（McGill University）研究昆蟲聲音溝通的學者波拉克（Gerald Pollack），對這項分析讚譽有加，直言此乃「有充分證據的假設」，使得「一切似乎都說得通」。

印度短尾蟋蟀已知存活於佛羅里達礁島群、牙買加和大開曼島，而一種與牠血緣十分相近的蟋蟀則生活在古巴一帶。史塔布正是在哥斯大黎加錄到印度短尾蟋蟀的鳴叫聲，並形容牠的叫聲大得不可思議，「以時速65公里駕駛柴油卡車都能聽到」。早在1957年，多明尼加一位昆蟲學家也曾指出，雄性印度短尾蟋蟀會發出持續性的嗡嗡聲，其音量和穿透力足以讓房內充滿嘈雜聲。

研究成果將投稿學術期刊

史塔布和蒙特亞萊格雷是在美國「綜合與比較生物學學會（SICB）」年度大會上提出此一結論，並計畫在數日內將研究成果投稿學術期刊。不過，史塔布強調，這項結論並沒有完全排除美國外交官受到攻擊的可能性，他們仍有可能是因為與聲波完全不相干的因素受傷。

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