320公斤宅男啃老 34歲生活目標「一直吃到死」

2019-01-06 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州34歲男子金（Casey King）重達707磅（約320公斤），沈迷線上遊戲，失業後宅在家裡終日吃喝玩樂，金父溺愛任其好吃懶做，肥宅男自認像隻豬，但很滿意目前生活，且要一直吃到死。

金日前上電視節目，自曝頹廢生活。他說，高中畢業後曾在餐廳打工，品嚐各種美食因而身形暴肥到約500磅（約226.8公斤），肥胖導致他手腳不靈活，丟了工作，母親不滿他整天無所事事將他趕出門，父親收容後依舊用食物哄他開心。

身體胖到生活無法自理，吃飯、洗澡及上廁所均須父親幫忙，由於很難找到合身衣服，加上屋內悶熱，金索性全身赤裸，每天睡到中午12點才起床，醒著的時間就是吃和打電動，父親在後院放了一個大水槽供他洗澡。他直言，自己洗澡時像隻豬。

金無奈地說，藉著打遊戲機逃避現實，唯有在虛擬和遊戲世界中會被接納，因為沒人看到他，「這是我的世界，我可以做想做的自己，不用因體重受人批評。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/