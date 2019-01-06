美對抗中國科技威脅 跨黨派議員倡設專門辦公室

2019-01-06 07:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參議院兩名跨黨派議員在新一屆國會開議之際，共同提案在白宮成立「關鍵科技和安全辦公室」（Office of Critical Technologies and Security），透過協調聯邦政府各部門制定整合式政策，以及與中央和地方監管機構、私人企業、國際夥伴等並肩合作，更有效地應對來自中國等外國的科技威脅，並保護美國重要的技術供應鏈，以維護美國在科技領域的龍頭地位。

蘋果技術 恐已遭中國竊取

與此同時，白宮國家經濟會議主席庫德洛4日接受「彭博」專訪時警告，中國可能已竊取蘋果公司的技術，但不清楚具體內容，僅強調「中國企業現在與蘋果的競爭非常激烈，在這種情況下，必須要有法治保障」。美國財經媒體CNBC則指出，庫德洛的說法是外交詞令，中國無疑就是在竊取蘋果的技術和商業機密；且企業都明白，這就是在中國做生意的代價。

參院情報委員會副主席、民主黨籍議員華納，以及同屬該委員會的共和黨籍議員魯比歐，四日聯袂提出成立白宮「關鍵科技和安全辦公室」的議案。華納指出，中國顯然下定決心要「善用所有工具」，在科技上超越美國，以及在經濟上主導美國。因此美方需要一套長期且擴及全體政府的科技戰略，來保護美國競爭力，並應對中國強迫美方技術轉移等威脅。

辦公室負責人 向總統負責

魯比歐則警告，中國政府和企業在中共全力支持下，持續對美國智慧產權、企業、政府網路和訊息進行有計畫的攻擊；有鑑於此，美方必須竭盡所能防範外國竊取美國技術、侵入美國網路和重要基礎設施。關鍵科技和安全辦公室即負責協調、諮詢白宮國家安全會議（NSC）和國家經濟會議（NEC），以及聯邦和各州科技和通訊產業法規部門、學術和非政府組織專家、重要國際夥伴等各方。辦公室負責人將直接向總統報告，也會在NSC和NEC擔任職務。

不僅如此，該辦公室的另一項主要職能，將是提高美國民眾、社會和企業領袖，對國家安全受到外部威脅的認知，包括外國以不當手段奪取或轉移美國技術，以及美方過度依賴外國產品等。

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