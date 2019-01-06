阿拉斯加、巴西都傳規模6以上強震

2019-01-06 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕美洲大陸連傳地震，位於最北方的美國阿拉斯加州的阿留申群島，在週六（5日）早上9時47分（台灣時間週日凌晨2時47分）發生規模6.1強震；而位於中南部的巴西西部週六（5日）下午2時25分發生規模6.8強震，目前都沒有發布海嘯警告，也尚未傳出傷亡訊息。

據美國地質調查所（USGS）觀測，阿拉斯加地震震央位於埃達克（Adak）西南西約129.5公里的海上，震源深度僅19.1公里，屬淺層地震。

巴西西北部規模6.8強震，震央在巴西與秘魯邊境地帶，正位於巴西塔勞阿卡鎮（Tarauaca）西方89公里以及秘魯普卡帕市（Pucallpa）東方329公里處，震源深度575公里。

巴西利亞大學（University of Brasilia）地震觀測站（Seismological Observatory）在網站上表示，那是發生在森林州阿克里（Acre）的「無危險深層地震」。

秘魯、巴西邊境地區去年8月月也曾發生過規模7.1強震。

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