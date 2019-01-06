法國黃背心新年後再戰 暴力重現巴黎

2019-01-06 05:12

〔中央社〕法國「黃背心」運動經過耶誕節和新年假期後，發起近兩個月來的第8波抗議行動。相較於上週末的行動平和，今天的巴黎街頭再度出現暴力。

內政部晚間約7時統計，全國約有5萬人上街抗議，比去年12月29日第7波行動的3萬2000人多；今天單單在巴黎約有3500人抗議，上週則有800人。

這股群眾運動因年末節慶，原有減弱趨勢，但「黃背心」較激進一派的代表德魯維（Eric Drouet）於2日以「組織未事先申報的集會」為由被捕，可能刺激一些支持者重回街頭。

在巴黎，「黃背心」主要先在巴黎市政府集結，往國民議會方向而去。下午近3時，群眾行至奧塞美術館（Musee d'Orsay）前，距離國民議會僅約400公尺之遙，但國民議會周圍有警力維護，無法更接近。

先前幾波「黃背心」街頭抗議行動數度出現暴力事件，但大多是入夜後才發生，今天則是在維安防守線外，群眾很快就與警方衝突。

成百上千名「黃背心」在奧塞美術館前叫囂、施放煙霧，有人在美術館前的桑果人行橋（Passerelle Leopold Sedar Senghor）上與警察發生肢體衝突，甚至有多名「黃背心」圍毆一名維安人員，警方施放催淚瓦斯驅散人群，並逐漸擴大淨空區域，部分「黃背心」被驅散到商業繁榮的聖傑曼大道（Blvd St-Germain）及巴黎第7區。

第7區有總理府、勞動部、教育部等公務機構，向來比其他區域平靜，但今天傍晚有零星破壞分子在這一區砸破一家銀行的櫥窗，把辦公室內的桌椅、電腦、文件散落到路上；另一家銀行的玻璃牆被一輛堆高機撞破；交通號誌燈被砸壞、提款機的監視器被搗毀、垃圾桶遭焚燒，許多商家提早打烊；路邊一面牆上，有人用噴漆寫下「打倒資產階級」（A bas la bourgeoisie）。

此外，少數人用機具破壞政府發言人葛里沃（Benjamin Griveaux）在第7區辦公室的建築大門，並闖入庭院內，葛里沃及工作人員很快被疏散，未與破壞分子直接接觸。葛里沃晚間接受電視台訪問時說：「他們攻擊的不是我，而是共和國、是民主。」

聖傑曼大道上，則有大堆垃圾和數台機車在路上焚燒，還有小型車被掀翻。

在一系列暴力事件發生後，內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）晚間呼籲群眾守法、為自己的行為負責，暴力行為令人無法接受。

「黃背心」運動起於去年11月中旬，最初原因是反對政府調漲燃油稅，群眾在沒有政黨或工會領導的情況下自發上街，形成總統馬克宏（Emmanuel Macron）執政一年多以來影響最廣泛的社會運動，單日一度在全國有28萬人上街。

「黃背心」運動在2018年末節慶期間造成許多產業鉅額損失及社會不安，政府罕見讓步，取消調漲燃油稅的既定措施，並推出加班費不課稅、替領取基本工資的勞工增加津貼等措施。

但群眾的憤怒來自更深、更長期的挫折感，抗議者普遍認為賦稅不公平，政府輕視巴黎以外的外省居民心聲，許多資源都被菁英階層剝奪了去；一名「黃背心」說：「他們（政府官員）吃好住好，用的都是我們的錢」。

「黃背心」的訴求因此從反對調漲燃油稅轉為要求更多直接民主及社會正義，例如由公民提議發起公投的權利，並要求政府大幅刪減高階公職人員的薪資和退休金，還有部分「黃背心」代表有意參加5月的歐洲議會議員選舉。（編輯：劉學源）

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