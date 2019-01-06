雖欲阻土購S-400 傳美愛國者報價仍無折扣

2019-01-06 01:20

〔中央社〕美國正就阻止土耳其採購俄羅斯製S-400防空飛彈系統展開最後努力。不過華府對安卡拉所提愛國者防空飛彈系統報價卻未納入技術轉讓條款，總額估35億美元的採購也無折扣。

安卡拉已向華府要求，愛國者系統的協議應包含價格折扣和技術轉讓條款。土耳其「新曙光報」（Yeni Safak）網站報導，採購S-400的協議價格遠低於美國所提愛國者飛彈系統報價，據報前者售價僅後者的1/3。

華府之前曾試圖擋下聯合開發的F-35戰鬥機運交來對安卡拉施壓，後來作罷。華府昨天則明確表達，安卡拉必須取消採購俄製S-400系統訂單，以換取對美採購愛國者系統。

報導指出，美國官員代表團3、4日訪安卡拉，對土耳其國防和外交部官員提出愛國者系統報價，但以安卡拉對莫斯科取消S-400協議，作為華府對北大西洋公約組織（NATO）盟友安卡拉提供愛國者系統的前提。

土耳其2013年也曾有意採購中國研發的飛彈防禦系統，但後來取消。

俄羅斯和土耳其2017年就運交S-400防空飛彈系統一事簽約，可望今年10月開始進行系統安裝。S-400是俄羅斯最先進長程防空飛彈系統。

美國國務院上個月批准對土耳其出售總額估達35億美元的愛國者防空飛彈系統。

土耳其曾試圖對美採購這款防空系統，不過官員指出，華府卻未能在安卡拉需求最殷切之際提供，直到土耳其與俄羅斯於2017年簽署S-400防空系統採購合約後才出現轉機。

華府認為，採購俄製系統與北約國家的武器系統不相容。去年11月底也有報導指出，美國國防部警告，採購S-400系統將難以避免地對美、土關係及安卡拉在北約的角色造成負面影響。不過土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表明不會取消對俄協議，將與美方繼續聯繫。

他說：「S-400採購案將可滿足我國迫切與短期安全需求。我們將採取必要措施，讓這種系統獨立運用，不會傷害F-35和北約系統。我們正繼續與同樣對這項議題很敏感的美國當局進行聯繫。」（編輯：劉學源）

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