佛州迪士尼門票逐年漲 中產階級快要吃不消

2019-01-05 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國佛羅里達州的迪士尼世界，去年2度調漲門票價格，並啟用動態定價機制，票價隨淡旺季調整。不過隨著票價逐年攀升，外媒指出，已經開始讓中產階級覺得太貴、吃不消。

據「商業內幕」報導，這是佛州迪士尼世界史上第4次在同年調漲2次票價。以去年為例，「白金通票」（Platinum Pass）的年票票價原先為779美金（約新台幣2萬4000元），2月時提高到849美金，到了10月又提高到894美金（約新台幣2萬7000元），也就是說，票價在不到一年內漲了15％。

報導指出，迪士尼會在一年內漲2次票價，通常是為了要在園內投入新成本，開闢新的主題園區或升級園區設施；此外，不只佛州，各國的迪士尼主題樂園都在持續進行擴張計畫。

據了解，迪士尼去年的財報成績極好，不過儘管獲利穩定，仍不能忽視佛州環球影城在2010年6月開設「哈利波特的魔法世界」園區後，對迪士尼帶來的威脅。

「Theme Park Insider」主編兼主題樂園專家（Robert Niles）表示，迪士尼不想失敗，他們希望宰制所有競爭對手，為此迪士尼只能在門票訂價上做好策略，同時把目標瞄準富裕的頂級客層。他也指出，為了讓投資得到最大回饋，迪士尼如果想持續成長，只能朝錢多的方向走。

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