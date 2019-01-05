2019繼續抗議！法國今年第1場「黃背心」今日上街

2019-01-05 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕從去年11月就開始上街抗議的法國「黃背心」運動，今（5）日來到抗議的第8個週六，也是2019年的第1場黃背心運動，由於前幾日法國警方短暫拘留了運動領導者，今日的抗爭預估將會更加激烈。

綜合外電報導，今日是法國2019年的第1場「黃背心」抗議遊行，由於週三（2日）「黃背心」運動領導人德魯維（Eric Drouet）被法國警方短暫拘留1日，讓參與、支持「黃背心」運動的民眾相當不滿，預估今日的抗議會更加強烈。

今日「黃背心」運動的抗議遊行有事先向政府單位申請，將分為兩條遊行路線，分別是巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）到交易所廣場（Place de la Bourse），與國民議會（Assemblée nationale）至巴黎市政廳（Hôtel de Ville）。

法國的「黃背心」運動從去年11月開始，起初只為了抗議政府調漲燃油稅，但後來許多不滿過去1年多，馬克宏上任後的施政的民眾，也憤而上街抗議。法國總統馬克宏的態度也從一開始的拒絕讓步，到12月中旬時取消燃油稅的上調，並承諾替領取養老金的民眾減稅。

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