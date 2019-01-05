失物拍賣160元標到「破爛鐵盒」 網友驚：吉他手夢幻逸品！

2019-01-05 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本地下鐵不定時會舉辦遺失物拍賣會，販售長期無人認領的失物，同時也能替公司賺取微薄收入，未料一名民眾在逛拍賣會時，竟用600日幣（約新台幣160元）買到現在吉他手們心目中的「夢幻逸品」。

該名當事人的朋友近日將這段故事貼上推特，指出對方是在15年前左右的大阪地下鐵遺失物拍賣會找到一個外觀老舊、上頭印有人頭馬圖案的銀色鐵盒，實際上，這是音樂界中傳奇的破音效果器「Klon人頭馬」，可以讓吉他聲音變得清澈且充滿力度，在停產多年後價格不斷攀升。該則推特底下就有網友發現，現在同款的效果器在網拍上，要價已經將近40萬日幣（約新台幣10萬元）。

該名發布推特的網友表示，這顆天價效果器還是在拍賣會的兒童玩具賣場找到的，對方買回家後，這15年來一直擺在家裡當「傳家之寶」。他也推測，15年前網路尚不普及，可能地下鐵的職員也不認為這是音樂器材。

此文一出，引來大量網友留言直呼羨慕，「真假啊」、「太誇張了」、「難以置信啦」、「我只能流口水了」、「賣6萬日幣也很便宜的說」、「拜託請用700日幣讓我」。

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