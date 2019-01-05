正妹女大生發起「留體毛」運動 遭嗆：你只是懶得除毛

2019-01-05 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女大生提倡讓腋毛、腿毛自然生長，並發起Januhairy運動，鼓勵女性不要有「除毛」的刻板印象，得到歐美等國女性的支持，卻遭批評：「你只是偷懶。」

綜合媒體報導，英格蘭艾希特大學21歲女大生勞拉（Laura Jackson），是一名戲劇系學生。她表示自己去年在籌畫作品時，忽覺要接受身上的體毛，因此發起了「Januhairy」運動，這一詞是由1月（January）與毛髮（hair）結合，希望女性能夠不再為了刻板印象而除體毛。

勞拉表示：「女孩子從小就被教導，多毛等同於「陽剛」，所以像是迪士尼動畫裡的公主們、抑或是芭比娃娃皮膚都是無毛且光滑，也讓女孩子在無形之中養成無毛才是美麗的刻板印象」。

勞拉的行為得到了美國、德國、英國、加拿大等地的女子支持，卻也招來了許多親朋好友的批評，認為勞拉根本是懶惰才不想除毛，並表示毛茸茸的軀體根本沒有吸引力。勞拉對此表示：「我認為Januhairy就是為了要打破這種刻板印象而存在，為什麼女生不能很多毛髮，那不是人最自然的模樣嗎？」

勞拉在呼籲女性留毛之外，也希望能藉此運動，募集1000英鎊（約台幣3.8萬元）給Body Gossip，以讓此教育慈善團體能夠繼續為身體形象議題營運。

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