不怕蘋果衝擊美國經濟 川普：因為他們在中國製造

2019-01-05 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果3日罕見下修財測，盤後股價大跌，不過美國總統川普5日在白宮表示，他並不擔心蘋果公司，也不認為此事會對美國經濟產生衝擊。他說：「我跟我的好朋友庫克（蘋果執行長）說，把你的產品拿來美國做吧，蘋果對中國施予許多恩惠，甚至勝過美國，因為他們的產品多數都在中國製造。」這段話也讓網友直呼「高級反諷」。

據《CNBC》報導，川普樂觀指出，蘋果的數據好的令人難以置信，「他們沒有問題的，蘋果是一間很棒的企業。」他自稱，從他成為總統以來，蘋果的股價上漲「100％」。不過報導指出，事實並非如此，川普從2017年1月就職以來，蘋果股價至今漲幅僅約18.5％。

另外，他提到，蘋果產品多數都在中國製造，因此他不怕蘋果股價對美國經濟產生影響，而他也對庫克喊話，希望蘋果能多在美國製造產品。但是，據了解，庫克在2018年3月受訪時的說法，和川普上述的發言有所出入，庫克當時表示，即使蘋果產品是在中國組裝，但卻是在美國製造的。

報導一出，不少台灣網友表示「酸普」、「有笑有推」、「嘴巴真的很賤」、「怎麼辦我變川粉了」，另外也有人建議「蔡英文多學學，稱讚一下鴻海」。

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