正義哥揭露家暴惡行 卻被警方開罰還被公司炒魷魚！

2019-01-05 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月於微博上瘋傳一部家暴影片，引起社會關注，警方也立即展開偵辦。但日前由警方公布的偵查結果指出，正義揭露這起惡行的一對男女竟被處以行政處罰，讓中國網友不禁為這2人叫屈，更可憐的是，男方還因為此事被所屬家政輔導機構解職！

根據中媒報導，中國廣東深圳發生一起凌虐女童的事件，正義的王男與鍾女錄下監視畫面後PO到微博上，引起一片熱議。影片中可見一名女子踹打、掌摑女童，甚至還掄起掃帚毒打。之後還有一名男子出現在畫面上，也拿著棍子痛揍女童，一旁還有一名男童淡定寫著作業，偶爾才回頭看在他旁邊發生的事情，彷彿對這一切習以為常。

這段影片PO往以後引起譁然，警方也開始介入處理。上月23日，深圳警方透過微博發出通報表示經過初步調查以後，畫面上施暴的男子及女子是女童的父母親，家庭狀況和影片上看到的差不多，此二人對自己的惡行也都供認不諱，目前警方正依法處理此案，相關單位也積極替受暴女童申請人身保護令。

而揭露這起惡行的王男、鍾女在上月27日被深圳警方以「盜取他人私人監控視頻」為由處以行政處罰，該消息發出以後，不少網友站出來替王男、鍾女叫屈，認為勇敢站出來維護正義的行為也要被開罰的話，「日後還有誰敢當熱心人？」，要求警方對兩人撤銷處罰。更衰的是，王男還因此事，被他所任職的東莞嬰幼兒教育培訓機構以違反公司規章的理由將其解雇，但王男本人對此則表示不後悔，也不沮喪。

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