中國高官貪污又被抓 廁所改造密室藏1.7億

2019-01-05 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古的3名貪官的貪污細節今日遭政府公開，其中一名假裝清廉租屋居住，卻在世界各地擁有35座不動產，有一名則在廁所藏了接近人民幣4000萬元（約1億70000萬新台幣。）的財產。

綜合媒體報導，中國紀律檢查委員會今（5）日罕見透露了內蒙古數名官員的貪污情形。其中一名是前烏海市委常委、統戰部長陳文庫，，總是強取豪奪，被許多企業老闆形容「誰送了他不一定記得，但誰沒送他一定會記得。」，而為了掩人眼目，將家中廁所改裝為密室，藏有許多外匯、貴重物品，折合現金約人民幣4000萬元（約1億70000萬新台幣。）。

另外一名是前自治區經信委黨組成員、副主任文民，對外宣稱沒有房地產，租房子居住，卻在北京、海南及澳大利亞墨爾本等地坐擁35座不動產。

最後一位是前內蒙古廣播電視台黨委書記、台長趙春濤，進行有償新聞、新聞敲詐，且在為作人情，讓名人子女任意進入電視台工作，並將所有廣告、資金，全掌握在個人手中。

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