推翻前朝奢靡！墨西哥新總統存款不到70萬、沒車沒信用卡

2019-01-05 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥70年來首位左翼總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）4日自曝財產狀況，表示自己的存款不到2.3萬美金（約新台幣70萬元），且他名下也無汽車、信用卡及支票帳戶。

綜合外媒報導，65歲的羅培茲在去年12月1日宣誓就職後，立刻賣掉總統豪華專機，改搭民航機，推翻前朝奢靡作風，並將自己的年薪縮減至6.5萬美金（約新台幣200萬元）左右，不到前總統的一半，更承諾要終結政客貪腐行徑。4日他在記者會上，當場打開自己的皮夾，裡面只有200披索（約新台幣300元）以及一張2元美鈔（約新台幣60元），後者是一名旅美墨西哥人送給他的護身符，他指出，這是他身上僅有的財產。

羅培茲解釋：「我從未對錢感興趣，我只是為理想和原則而戰。不過為了避免冒犯任何人，我也必須澄清，並非所有富人都是邪惡的一方。」

報導指出，羅培茲唯一的不動產，是位於墨西哥南部一處佔地1.2公頃的農場，不過先前已經登記在他4名兒子的名下。

據了解，羅培茲在「節儉執政」下，也要求公務員薪水不得比他高；此外，日前他也決定廢除耗資130億美金，已部分建造的新墨西哥城機場（new Mexico City airport），不過此舉卻也引發了機場融資債務爭議。

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