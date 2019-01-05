習近平對台談話自家人也不挺？ 中國人怒嗆：有本事來抓我

2019-01-05 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平最近強調「一國兩制」，我國總統蔡英文則堅決回應，絕不接受「一國兩制」，讓兩國關係緊張。不過，今天卻有台灣網友貼出與中國人的聊天對話截圖，對方直言中國人現在仍是奴隸制，而且相當羨慕台灣。

有網友今天在批踢踢貼出與中國人的聊天截圖，他解釋，因為生意上與中國人往來，認識了一些人，今天微信群組突然有人問起蔡英文的事情，他原本想說嗆完就不做對方生意了，結果卻發現這些中國人原來是支持台灣。截圖裡可以看到中國人說，很多屁民（中國老百姓）以為是在為自己而戰，但其實根本是為了中國的「綠卡家族」而戰。

沒多久，聊天群組中就有人提醒「等下又被警告了。」但另一名中國人則回應，「怕什麼」、「他媽的，我活在這世界上，聊個天都不能聊了。」、「來來來，有本事來抓我啊。」

原Po也貼出最近流行的簡體字版本蔡英文「反一國兩制」整理圖給中國人看，對方認為台灣其實是在幫中國百姓謀福利，中國應該要感謝台灣，中國到現在仍是奴隸制，「可惜彎彎 不歡迎中國移民。」

許多台灣鄉民看到截圖後都直呼，「其實很多開過眼界的中國人都看得明白，只是礙於共產專權不得不沉默。」、「我們懷念他。」、「別害難得正常的中國人啊。」

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