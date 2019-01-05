築牆費沒著落 川普持續關政府：要關多久就關多久

2019-01-05 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕美墨圍牆爭議導致部分美國聯邦政府部會持續關閉，昨（4日）美國總統川普和共和、民主兩黨國會領袖就此問題二度協商。川普表示若得不到蓋牆經費，他將使政府停擺「幾個月甚至幾年」；川普宣稱，他其實可以宣布全國進入緊急狀態，不經國會同意就片面下令築牆，但「能經由協商程序做到會更好」，對與民主黨國會成員達成協議表示樂觀。

綜合媒體報導，民主黨認為會談沒有進展，他們請總統先恢復政府運作，以免聯邦作業和員工在談判期間成為人質，遭川普反對。會後川普說，「我不認為（談判）會拖那麼久，不過我已有準備。」

共和黨和川普認為這場會談具「建設性」，川普更強調在圍牆經費問題解決之前，他不會讓政府重新開放，「我不稱之為關閉，而是為了國家利益和安全必須做的事。」

美國政府部分部會停擺兩週，約有45萬名聯邦雇員無薪工作，38萬名員工被迫休假。川普宣稱，這些聯邦員工希望他堅持下去，為邊界安全奮戰。

2日時，川普與兩黨國會領袖就政府停擺僵局作過閉門會談，民主黨提議通過臨時支出法案，讓政府恢復運作，內容包括撥給8個聯邦機構到9月底的經費、維持撥款13億美元給國土安全部用於邊境安全到2月8日等，但沒打算給邊境圍牆任何一毛錢。

川普拒絕提案，「如果我這麼做，會顯得愚蠢」，並表示他就是因為主張蓋邊境圍牆才當選總統。

川普說，「我們要求的是56億美元」，為了獲得撥款，政府「要關多久就關多久」，「可能很久，也可能很快（重啟）」。

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