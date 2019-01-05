北韓叛逃事件頻傳 韓媒籲：除改革開放外別無他法！

2019-01-05 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕北韓駐義大利前代理大使趙成吉（Jo Song Gil，音譯）叛逃北韓案件，為金正恩掌權後首例判逃事件，但在此之前已有許多人紛紛逃離北韓，南韓媒體《東亞日報》今指出，北韓高官及民眾脫北頻傳與北韓長期獨裁有關，更呼籲北韓應該改革開放。

《東亞日報》報導，趙成吉於去年11月離開北韓駐義大利大使館後開始潛逃，更傳出趙成吉有可能逃往第三國的消息，但義大利外交部則說：「尚未有趙成吉尋求政治庇護的訊息。」但義大利外交部表示，目前遭北韓通緝的趙成吉及有可能選擇繼續逃亡、尋求庇護，不會再回到令人窒息的密閉社會中。

報導指出，不只趙成吉，北韓過往就不斷有北韓人民逃亡的案例，而近期陸續增加的頻繁程度則代表北韓政權及集權體制的脆弱性，報導寫道「一個位處高官的菁英人士若非對環境感到絕望及厭惡外，實在沒有其他叛逃的理由」。

報導表示，叛逃事件已然頻傳，北韓若還是一昧獨裁打壓、加強監視，情況只會越演越烈，唯一解套的辦法就是北韓改革開放，成為一個思想開放的國家，和國際社會融為一體。

至於北韓非核化問題，韓媒表示，北韓除了在國際社會的支持下儘快實現非核化外，金正恩政權已經別無他法。

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